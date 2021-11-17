Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 24. gününde - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi önünde çadır kurarak 24. günde grevlerini sürdüren Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyelerine, farklı illerden gelen çok sayıda sendika üyesi de destek verdi.

Sendikalılar, belediye binasının önünde bir süre bekledikten sonra Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi.

"Bakırköy işçisi yalnız değildir" yazılı pankart taşıyan katılımcılar, "Zafer direnen emekçinin olacak", "Bakırköy işçisi direnişin simgesi" şeklinde slogan attı. Greve, Antalya, Aydın, Eskişehir, Muğla, Denizli, Isparta, İzmir ve Kocaeli'deki sendika üyeleri de katıldı.

Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler türküler eşliğinde halay çekti. Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticisi Bayram Özkan, grevin devam etmesinden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sorumlu olduğunu öne sürdü.

Greve anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini bildiren Özkan, şöyle konuştu:

"Bakırköy Belediye Başkanının tutumundan dolayı toplu sözleşmeyi masada bitiremedik. 24 gündür arkadaşlarımız insanca yaşayacağı, ekonomik ve haklı demokratik taleplerini alabilmek için buradalar. Toplu sözleşmenin sıfır zamla geçmesini isteyen bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. 7 aydır masada olan toplu sözleşmemiz maalesef anlaşmayla sonuçlanmadı."

İşten çıkarılmalara son verilmesini isteyen Özkan, "Tiyatroda çalışan arkadaşlarımız her yıl mayıs ayında işten çıkışlarıyla karşı karşıya kalıyor. Şu ana kadar onlarca arkadaşımız işten atıldı. Tiyatroda çalışan arkadaşlarımıza bundan sonra bu kabusu yaşatamayacaklar. Bunun bir protokol altına alınması için işverene bir kez daha iletmek istiyorum." dedi.

Özkan, belediye işçilerine destek vermek amacıyla farklı illerden gelen sendika üyelerine de teşekkür etti.

Bu arada, grev nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.