BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİNDEN CHP İSTANBUL İL BİNASI ÖNÜNDE EYLEM - Son Dakika

BAKIRKÖY Belediyesi'ne bağlı bir grup işçi, toplu iş sözleşmelerinin 3 yıldır sonuca bağlanmadığını söyleyerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. 2018'den bu yana maaşlarının azaltıldığını iddia eden işçiler, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İstanbul'da sözleşme engelleyen, sözleşme yapmayan tek belediye başkanı olduğunu öne sürdü.

Bakırköy Belediyesi çalışanı bir grup işçi, 2018 yılından bu yana ücretlerinde düşüş yaşandığı ve toplu iş sözleşmelerinin 3 yıldır sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle Şişhane'deki CHP İstanbul İl Binası önünde eylem yaptı. Ellerinde pankart ve dövizlerle saat 12.00'de il binası önünde bir araya gelen işçiler Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu aleyhine sloganlar attı.

Sorunlarını, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda salı ve perşembe günleri yaptıkları eylemlerle dile getirdiklerini hatırlatan işçiler, CHP İl Binası önünde gerçekleştirdikleri eylemle de hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük taleplerinde bulunduklarını söyledi.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Ücretlerimizi düşürmüş ve toplu sözleşmemizi yapmamıştır. 2018'de 120 milyon olan yıllık personel gideri, 2020 yılında 90 milyona düşmüştür. Çalışanlar üzerinden her yıl 30 milyon kar etmiştir" denildi.