Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevi 53 gündür sürüyor - Son Dakika

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev, 53'üncü gününde devam ediyor.

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Greve, Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana, Niğde, Ankara, Konya ve İzmir gibi birçok ilden gelen Belediye-İş üyeleri de destek verdi.

Çok sayıda sendikalı, belediye binasının önünde bir süre bekledikten sonra Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi.

Meydanda, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "Bakırköy işçisi yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, "Davamız ekmek davasıdır" sloganları attı.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, yaptığı açıklamada Bakırköy Belediyesi işçilerinin 53 gündür mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Belediyedeki sorunun, Bakırköy Belediye Başkanının dediği gibi iki sendika arasında yaşanan sorun olmadığını ifade eden Yurdakul, başkanın bu iki sendika sorununu ortaya çıkardığını, bir haftada bitecek sözleşmenin iki yıla yakın zamandır sürdüğünü ve çözülemediğini kaydetti.

Greve çıktıklarını ve bu durumun bir hak mücadelesi olduğunu belirten Yurdakul, "Bu bir adalet mücadelesi, bu bir demokrasi mücadelesi. Biz bunu böyle tanımlıyoruz. Böyle yorumluyoruz ve böyle görüyoruz. Birileri basit görebilir, birileri hafife alabilir ama bizim için asla hafif ve basit değil. Bu bizim ve çocuklarımızın geleceği. Biz böyle görüyoruz. Bu bizim alın terimiz. Bu bizim onurumuz. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Bakırköy Belediye Başkanı hiçe sayabilir ama bizim için çok önemli, çok değerli ve çok kıymetli." diye konuştu.

Türkiye'nin her köşesinden kişinin bugün buraya geldiğini anlatan Yurdakul, sözleşmede, enflasyon ve artı beş puan refah hakkı istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yurdakul, haklı davaları ve işçilerin alın terine saygı gösterilmediği için burada olduklarını belirtti ve sorunlarının çözümünü istedi.