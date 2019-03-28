Bakırköy Belediyesi'ne Haciz Şoku

Bakırköy Belediyesi'ne haciz şoku Temizlik firması, 300 bin TL'lik alacağı için Bakırköy Belediyesi'nde haciz işlemi başlattıİSTANBUL - Bakırköy Belediyesi'nde haciz şoku yaşandı.

Bakırköy Belediyesi'ne haciz şoku

Temizlik firması, 300 bin TL'lik alacağı için Bakırköy Belediyesi'nde haciz işlemi başlattı



İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi'nde haciz şoku yaşandı. Bir temizlik firması, 300 bin lirayı bulunan alacağı için haciz işlemi başlattı.

Bakırköy Belediyesi iddiaya göre 2004 yılında belediyenin çöp toplama ve sokak temizliğini yapmak üzere Mehmet Şeref Varan'a ait firma ile anlaştı. Bakırköy Belediyesine bağlı birimlerin üzerinden seneler zaman geçmesine rağmen yapılan anlaşma gereği ödenmesi gereken miktarı ödemedi. O dönemden bu zamanda kadar ödenmesi gereken borç toplamda 300 milyarı bulduğu belirtildi.

Firma sahibi Mehmet Şeref Varan alacaklarını tahsil edemeyince Bakırköy Belediyesi'ne dava açtı ve haciz memurları bu sabah Bakırköy Belediyesi'ne geldi. Memurların işlem yapmaya başladığı sırada tutanaklar tutulurken belediye yetkilileri borcun ödeneceğini söyledi. Bunun üzerine haciz işlemini yapan memurların borcun tamamı olan 300 milyarın ödenmesi için belediye binasının içerisinde beklediği öğrenildi.

"Alacaklarımız ödenmediği için haciz işlemi başlattık"

Bir dönem Bakırköyspor Kulübünün Başkanlığını yapan şirket sahibi Mehmet Şeref Varan alacaklarının yapıldığı için işlem başlattıklarını belirterek, "Bakırköy Belediyesi yaptığımız işten dolayı alacağımızı ödemedi haciz işlemi başlattık. Aslında bu işin arkası var, haksız ve hukuksuz yıkılan Bakırköyspor Vakfı Tesisleri'nden dolayı 50 Trilyonluk davamız var. Mevcut Belediye başkanı hem kendisini hem Bakırköy halkını bu borcun batağına itmiştir. Borcu ödememe sebebine gelecek olursak 500 kişi çalışması gerekirken, 3 bin kişi çalıştırıyor ve dolayısıyla para yetmiyor. Burada 5 sene içerisinde yapmış olduğu tek bir hizmet yok, tek yaptığı iş nereden ne rüşvet alırım, nereden neyi götürürüm derdinde" dedi.

"Oturduğu koltuğa layık bir başkan değil"

Alacaklarının ödenmemesi durumunda yeniden işlem başlatacakları aktaran şirket sahibi Mehmet Şeref Varan, "Bugün belediyeye haciz işlemleri için sabah erken saatte gittiler paranın yatırılacağını söylemiş oradakiler, öğleden sonra belli olacak. 'Parayı yatıracağız herhangi bir şeyi kaldırmayın' talebinde bulunmuşlar. Paranın yatırılmaması durumunda tekrara haciz işlemi yaptıracağız. Zaten yaptıkları her iş ya taşeron firma üzerinden ya da kiralık ya da finansal kiralama. Benim tüm maksadım altındaki koltuğu almaktı. Oturmuş olduğu koltuğa layık olmayan bir belediye başkanı" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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