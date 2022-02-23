BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU - Son Dakika
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BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU

23.02.2022 13:49

BELEDİYE İş Sendikası, Bakırköy Belediyesi'nde görev yapan 8 taşeron ile 10 kadrolu personelin işten çıkarıldığını belirterek eylem yaptı.

BELEDİYE İş Sendikası, Bakırköy Belediyesi'nde görev yapan 8 taşeron ile 10 kadrolu personelin işten çıkarıldığını belirterek eylem yaptı.

Bakırköy Belediyesi'ne hizmet veren bir şirkette taşeron olarak görev yapan 8 işçi geçen günlerde işten çıkarıldı. Daha sonra Bakırköy Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışan 10 kişinin daha iş haddinin feshedilmesi üzerine Belediye İş Sendikası bugün tepki gösterdi. Bakırköy Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri belediye binasının önüne yürüdü. Burada basın açıklaması yapan kalabalık sık sık 'Çıkarılan işçiler geri alınsı' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı. Burada sendika adına açıklamayı 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan yaptı. Doğan açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hatırlatarak 'Biz bu kadar iyi niyetliyken geçen hafta içi belediye şirketinde çalışan 8 arkadaşımızı işten attı. Ardından da Bakırköy'e hizmet etmiş emekliliğine 9 yıl, 7 yıl, 5 yıl kalan 10 işçi arkadaşımızı daha haksız hukuksuz yere yeniden işten attı dedi.

Doğan, Haksız hukuksuz bir şekilde tazminatını verip gönderelim anlayışıyla bu kış günü emekçileri aç ve açıkta bıraktınız. Bu anlayıştan derhal dönün, atılan arkadaşlarımızı derhal geri alın diye konuştu.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU

YORUMLAR
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Belediye İş Sendikası, Taşeron, Sendika, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOSU - Son Dakika


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