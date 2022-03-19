Bakırköy Belediyesi zabıtaları yerli - yabancı ziyaretçilerin önünde Nobel Expo Fuarı'nı bastı - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi ile Nobel Expo Fuarı'nı düzenleyenler arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda fuar alanına baskın düzenleyen zabıta ekipleri, bugün bir kez daha Nobel Expo Fuarı'na giderek, fuarı düzenleyenlerle tartıştı.

İÇERİDE ZİYARETÇİLER DE VARDI

Elde edilen bilgilere göre ani şekilde fuar alanına giren belediye ekipleri, stantların gezildiği sırada masalardaki firma levhalarının boylarını ölçüp, tabela vergisi almak isteyince gerginlik çıktı.

FUAR BAŞKANI ÇELİK İLE TARTIŞTILAR

Bu sırada bölgeye gelen Fuar Başkanı Erhan Çelik ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Zabıtaların tavrına tepki gösteren Çelik, "Böyle yapmayın, ülkemizi utandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ YAPILAMADI

Zabıtaların gerçekleştirdiği ani baskın nedeniyle fuarın açılış yapamadığı öğrenilirken, ziyaretçilerin de olaydan dolayı fuar alanını terk ettikleri belirtildi.