Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi üyeleri, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde teklif edilen zam oranını protesto etti.

Özgürlük Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, "Toplu Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez" yazılı pankart açtı.

Grup üyeleri, "İşçiyiz, haklayız, kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" şeklinde sloganlar atarak, alkış tuttu ve düdük çaldı.

Grup adına açıklama yapan TÜM BEL-SEN 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, 28 Ağustos'tan bu yana 16. eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

20 aydır memurların, 31 aydır işçilerin toplu sözleşmelerinin imzalanmadığını söyleyen Erdem, memur ve işçilerin mağduriyet yaşadığını anlattı.

Toplu iş sözleşmesinde zam oranının birinci yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır olarak sunulduğunu dile getiren Erdem, bu oranı kabul etmediklerini kaydetti.

Toplu iş sözleşmesiyle ilgili yetkililerden somut adım atmalarını beklediklerini belirten Erdem, "Taleplerimiz asgari ve makuldür. Yüzde 14 gibi, 200 liraya gelen bir talebimiz var. İşveren ilk yıl yüzde 6, ikinci yıl ise yüzde sıfır zam teklif ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.