Son dakika haberi: Bakırköy Belediyesi'nin mahkeme kararına rağmen Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakırköy Belediyesi'nin mahkeme kararına rağmen Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

07.07.2022 12:51
Son dakika haberi: Bakırköy Belediyesi'nin mahkeme kararına rağmen Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

Son dakika haberler... Bakırköy Belediyesinin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan 23 dükkanı tahliye etme girişimine esnaf ve çevre sakinlerinin tepkileri devam ediyor.

Bakırköy Belediyesinin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan 23 dükkanı tahliye etme girişimine esnaf ve çevre sakinlerinin tepkileri devam ediyor. Pazar esnafından Vedat Ayık, "Çıkın gidin diyorlar. Depreme dayanıklı raporu aldık. Mahkemeyi kazandık. Elimizde yürütmeyi durdurma kararımız var ancak rezillik yaşıyoruz" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Bakırköy Belediyesi, geçen yıl depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Zeytinlik Mahallesi'ndeki 23 dükkanın tahliye edilmesi yönünde karar aldı.

Karar üzerine esnaf iş yerlerini güçlendirip yenileyerek, İstanbul Teknik Üniversitesinden depreme dayanıklı olduğuna dair rapor aldı. Esnafın konuyu yargıya taşıması üzerine İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Bakırköy Belediyesinin tahliye talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karara rağmen ekiplerin dükkanları boşaltmalarını istemeleri üzerine esnaf ile belediye ekipleri karşı karşıya geldi. Belediye ekipleri, doğalgazı, suyu ve elektriği kesilen dükkanları mühürlemek istedi.

"Yürütmeyi durdurma kararına rağmen hukuksuzluk yaşıyoruz"

Belediye ekipleri bölgede beklerken pazar esnafından Mehmet Ayık, mağdur olduklarını ifade ederek, "Üç gün önce bir daha geldiler. Her gün sabah saatlerinde geliyorlar. Esnafın üzerinde korkunç bir baskı var. Suyumuzu, elektriğimizi ve doğalgazımız kestiler. 2 gün önce ruhsatlarımızın hepsini iptal ettiler. Bugün de ruhsatlarınız yok denilerek dükkanlara mühür vurdular. Bakırköy Belediyesi esnafa büyük bir zulüm ediyor. Çıkın gidin diyorlar. Haksız bir uygulama. Depreme dayanıklı raporu aldık, mahkemeyi kazandık. Elimizde yürütmeyi durdurma kararımız var ona rağmen hukuksuzluk yaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakırköy Belediyesi'nin mahkeme kararına rağmen Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor - Son Dakika

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