İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu - Son Dakika
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İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu

28.08.2022 10:40
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu

Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterince ortalık karıştı.

Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterince ortalık karıştı. Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer yolcuların da tepki gösterdiği şoför, durakta otobüsü durdurarak gitmeyeceğini söyledi. Yaşanan o tartışma anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bakırköy - Boğazköy seferini yapan 146 numaralı İETT otobüsünde yaşandı. İddialara göre, otobüs şoförünün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi. Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti. Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu. Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ DİREKSİYONU YOLCUYA TESLİM ETTİ İDDİASI İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ DİREKSİYONU YOLCUYA TESLİM ETTİ İDDİASI İETT şoförü direksiyonu yanındaki yolcuya teslim ederek telefonuyla ilgilendi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı İETT şoförü direksiyonu yanındaki yolcuya teslim ederek telefonuyla ilgilendi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu - Son Dakika
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