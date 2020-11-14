Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı doğrultusunda personellerin birer haftalık aralıklarla esnek çalışmadan faydalandırılması şeklindeki sisteme bu pazartesi geçecek.Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin başsavcılıklara yazı gönderdi.Söz konusu yazıda bulaş riskinin önlenmesiyle iş sahiplerine adalet hizmetinin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde sunulabilmesini sağlamak amacıyla yargı hizmetinin hassasiyeti ve önemi, adalet hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için başsavcılığı bağlı tüm birimlerde esnek çalışma uygulamasına geçilmesinin hasıl olduğu vurgulandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı birimlerde görev yapan idari işler müdürleri ve yazı işleri müdürleri hariç, ilgili birimlerin personel durumu ve mevcut iş yükü, personel durumuna göre adli/idari iş ve işlemlerde herhangi bir aksama ve gecikmeye mahal verilmeyecek sayıda personel bulundurulması şartıyla personelin birer haftalık aralıklarla esnek çalışmadan faydalanabileceği ifade edildi. Diğer tüm personelin de mesaiye devam edeceği aktarıldı.
Yazıda esnek çalışma sistemine 16 Kasım'da başlanacağı da belirtildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI PERSONELLERİ ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇECEK - Son Dakika