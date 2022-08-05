Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

05.08.2022 15:35
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Hastanede bulunan 104 kişi binadan çıkarılarak çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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