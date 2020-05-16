BAKIRKÖY CUMHURİYET MEYDANI'NDA SAKİNLİK - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Bakırköy'de caddelerde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sokaklarda sadece yasaktan muaf olan vatandaşlar görülürken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ekipleri caddelerde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.