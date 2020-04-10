Bakırköy D-100'de makas atan otomobil kamerada - Son Dakika

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Bakırköy D-100'de makas atan otomobil kamerada
6 saat önce
100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.
Bakırköy D - 100 Karayolu Beşyol mevkiinde, dün saat 16.00 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen otomobil seyir halinde olan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, siyah otomobilin araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerlediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:17 Kaynak: DHA
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