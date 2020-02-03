Bakırköy D-100'de otomobil yangını - Son Dakika

Bakırköy D-100'de otomobil yangını
6 saat önce
Serdar ALTINTEPE / D-100 Karayolu Bakırköy Mevkii Ankara istikametinde otomobilde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
Serdar ALTINTEPE/ D-100 Karayolu Bakırköy Mevkii Ankara istikametinde otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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