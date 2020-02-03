BAKIRKÖY D-100'DE OTOMOBİL YANGINI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY D-100'DE OTOMOBİL YANGINI - Son Dakika

BAKIRKÖY D-100'DE OTOMOBİL YANGINI

6 saat önce

Bakırköy D-100 Karayolu'nda otomobilde yangın çıktı.

BAKIRKÖY D-100'DE OTOMOBİL YANGINI, System.String[]

Bakırköy D-100 Karayolu'nda otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

D-100 Karayolu İncirli Mevkii Ankara istikametinde saat 16.15 sıralarında 06 GE 9180 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Demirel, İncirli mevkiinden geçtiği sırada aracının motor kısmından duman çıktığını fark etti. Elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürülen arıza nedeniyle otomobilin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sağ şeritte duran sürücü otomobilden inerek çevresinden yardım istedi. Otomobilin yandığını gören bazı sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında D-100 yan yol İncirli'den itibaren trafiğe tamamen kapatıldı. D-100 Karayolunda ise trafik iki şeritten devam etti.  Olay yerine gelen çekici ile yanan otomobil kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Yanan otomobil

-Çevredekilerin müdahalesi

-İtfaiyenin gelmesi

-Söndürme çalışmaları

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan otomobilden görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
D-100 Karayolu, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM, İdlib'de gerginliğin azaltılmasını istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:40:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKIRKÖY D-100'DE OTOMOBİL YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]