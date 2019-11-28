Son Dakika Haberleri: BAKIRKÖY D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI - Son Dakika

BAKIRKÖY D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI

6 saat önce

Bakırköy D-100 Karayolu'nda sağ şeritte bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

BAKIRKÖY D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI, System.String[]

Bakırköy D-100 Karayolu'nda sağ şeritte bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza sonucu D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bakırköy D-100 Karayolu Ataköy mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Belma Yolcu, arıza lambası yanan 34 CDZ 565 plakalı otomobilini durdurup sağ şeritte beklemeye başladı. Bu sırada seyir halindeki Tarık Özbayrak'in kullandığı 34 JK 0287 plakalı otomobil, sağ şeritte bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle sağ şeritte bekleyen otomobilin sürücüsü Belma Yolcu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Belma Yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tarık Özbayrak, gözyaşlarını tutamadı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen anne Özbayrak ağlayan oğlunu sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

Kazaya karışan otomobiller

Ağlayan sürücüye annenin sarılması

Sağlık ve polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
D-100 Karayolu, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
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