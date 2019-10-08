Son Dakika Haberleri: Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı
Son Dakika Güncel Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı

Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı

49 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL,DHA)Bakırköy'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı.

Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı, System.String[]

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL,DHA)
Bakırköy'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluşurken TIR vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı. Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Bariyerde asılı kalan TIR
-TIR'ı kaldırmak için gelen vinç
-Trafik yoğunluğu


Bakırköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:15 Kaynak: DHA
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