Bakırköy d-100 yanyolda tır bariyerde asılı kaldı
26 dakika önce
BAKIRKÖY'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36 Kaynak: DHA
BAKIRKÖY'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluşurken TIR vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu
yanyol Bakırköy
istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı. Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- İstanbul
Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi TEM'de 1 tır 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı Feci olay! Talihsiz adam ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı İBB'den metrobüs açıklaması: 12 yılını dolduran araçlar filodan çıkartılacak