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Son Dakika Genel Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi

6 saat önce

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunurken cesetlerin bulunduğu bina havadan görüntülendi.

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunurken cesetlerin bulunduğu bina havadan görüntülendi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine hemen polis ekipleri sevk edilirken polislerin yaptığı incelemelerde hayatını kaybedenlerin aynı aileden ve isimli kişiler olduğu belirlendi. Öte yandan 3 cesedin bulunduğu apartman ise havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın önündeki hareketlilik dikkat çekti. Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırması sürüyor.

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi

Osmaniye, Bakırköy, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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