Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunurken cesetlerin bulunduğu bina havadan görüntülendi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine hemen polis ekipleri sevk edilirken polislerin yaptığı incelemelerde hayatını kaybedenlerin aynı aileden ve isimli kişiler olduğu belirlendi. Öte yandan 3 cesedin bulunduğu apartman ise havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın önündeki hareketlilik dikkat çekti. Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırması sürüyor.