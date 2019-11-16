Son Dakika › Genel › Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi - Son Dakika
Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi
6 saat önce
Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunurken cesetlerin bulunduğu bina havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunurken cesetlerin bulunduğu bina havadan görüntülendi.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine hemen polis ekipleri sevk edilirken polislerin yaptığı incelemelerde hayatını kaybedenlerin aynı aileden ve isimli kişiler olduğu belirlendi. Öte yandan 3 cesedin bulunduğu apartman ise havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın önündeki hareketlilik dikkat çekti. Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırması sürüyor.
Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu Eşinden boşanmak için canlı yayına çıktı, DNA testinde kocasını aldattığı ortaya çıktı