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Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu: Siyanür şüphesi

7 saat önce

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu: Siyanür şüphesiİSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu: Siyanür şüphesi

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bakırköy Kaymakamlığı, evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden koku yayıldığının fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri de geldi. Polislerin yaptığı incelemelerde hayatını kaybedenlerin aynı aileden ve isimli kişiler olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Bakırköy Kaymakamlığı, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, ve isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.

Hayatını kaybeden ailenin komşusu, "Duyduğumuz kadarıyla siyanürle zehirlenme olmuş. 3 kişilik bir aile. Üzüldük tabi komşumuzdu. Ayakkabısının içine not bıraktığı söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyoruz. Karı, koca ve çocuk" dedi.

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu: Siyanür şüphesi

Osmaniye, Bakırköy, Siyanür, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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