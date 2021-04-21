Son dakika... Bakırköy'de 1 Mayıs açıklaması için toplanan gruba polis müdahalesi - Son Dakika

BAKIRKÖY'de 1 Mayıs ile ilgili açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklama yaplak için çeşitli sendikalara bağlı yaklaşık 50 kişilik grup, Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. Açıklama öncesi meydanda yoğun güvenlik önlemi alan polis, Bakırköy Kaymakamlığı'nca alınan karar gereği toplanma ve yürüyüş yasağı kararı olduğu uyarısı yaptı. Ancak dağılmamakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Polis, grup üyelerini gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.