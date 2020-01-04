(BAKIRKÖY'DE 2 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (BAKIRKÖY'DE 2 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

(BAKIRKÖY'DE 2 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Yılmaz OKUR / İSTANBUL/DHABakırköy'de iki katlı bir ahşap binada henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan yangın, yan binaya da sıçradı.

(BAKIRKÖY'DE 2 AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL/DHA

Bakırköy'de iki katlı bir ahşap binada henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan yangın, yan binaya da sıçradı. İki binada alevlerin yükseldiği yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iki binada da hasar oluştu

Yangın, saat 19.45 sıralarında Cevizlik Mahallesi Reyhan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler yan binayı da tutuşturdu. Alevleri görerek korkuya kapılıp sokağa dökülen mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakırköy itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ardından Fatih, Zeytinburnu ve Kocasinan itfaiye gruplarından destek ekipler de yardıma geldi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ahşap binanın içinde kısmen çökmeler oldu. Sokakların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri çalışmakta güçlük çekti. Merdivenli itfaiye aracının sokakların darlığından yangın yerine giremediği görüldü. Bazı itfaiye ekipleri, yakın binadaki daireye girerek müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken her iki ahşap binada hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Yangın çıkan binadan görüntü

Alevlerden görüntü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Vatandaş ile röp.

Başka binadaki daireden müdahale eden itfaiye erleri

Polisin önlemi

Sağlık ekiplerinden görüntü

Genel ve detaylar


Bakırköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
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