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BAKIRKÖY'DE 2 KÖPEĞE ÇARPTI; YARALI KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE 2 KÖPEĞE ÇARPTI; YARALI KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ

01.09.2021 12:26
BAKIRKÖY'DE 2 KÖPEĞE ÇARPTI; YARALI KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ, System.String[]

BAKIRKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 sokak köpeğine otomobil çarptı.

BAKIRKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 sokak köpeğine otomobil çarptı. Köpeklerden biri can havliyle kaçarken diğeri, yerde acı içinde kıvrandı. Köpeğin yardımına çevredekiler koşarken, kaza anı kameralara yansıdı

Basınköy İstanbul Caddesi'nde sabah 08.00 sıralarında hızla gelen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 sokak köpeğine çarptı. Köpeklerden biri, can havliyle kaçarken, diğeri yerde çırpınmaya başladı. Otel çalışanları ve sürücü köpeğin yanına gitti. Köpeğe çarpan sürücü bir süre sonra buradan ayrılırken, yol kenarına alınan yaralı köpek ardından veterinere götürüldü. Otomobilin köpeklere çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Köpeğin bir ayağı kırılırken, esnaf cadde üzerine kasis konulmasını istedi.

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR, KASİS İSTİYORUZ"

Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yapan otel çalışanı Berker Güçlü, "Bizim burada baktığımız köpekler var. Bir tanesine yemeğini verdik, sularını içtiler karşıya geçerken bir araç gelirken çarptı. Ayağından yara aldı, kolu kırıldı. Veteriner ekipleri geldi hayvanı alıp götürdüler. Bakımları yapılıyor. Biz her anlamda köpeğin yanında olacağız. Biz bu yola bariyer istiyoruz. Bariyeri biz kendimiz yaptık ama gelip kaldırdılar. Buradan insanlar geçiyor. Sürücü köpekle ilgilendi sonra 'Oğlumu acil okula götürmem gerekiyor' dedi. Biz de 'siz gidin biz ilgileniriz' dedim. Köpeğin durumu iyi. Burada sürekli kazalar oluyor. Kasis istiyoruz. Kimse frene basmıyor.  Biraz duyarlı olalım." dedi.

Görüntü dökümü: Güvenlik kamera görüntüleri (Kaza anı)Aktüel görüntüYoldan detaylarıRöportajKöpeklerden detaylar

Genel görüntü ve detay


- İstanbul

İstanbul, Otomobil, Otel, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE 2 KÖPEĞE ÇARPTI; YARALI KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ - Son Dakika


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