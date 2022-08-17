ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASI, OLAY ESNASINDA VURULAN ŞOFÖR KONUŞTU

BAKIRKÖY'de 27 Ocak'ta Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ikinci gününde, olay günü Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olan şoförü Murat Bilmez, "Olay öncesinde 'Ece yenge Şafak Ağabeyi aradı. Şafak Ağabey de '10-15 dakikaya kalkarız' demişti. Olay esnasında da Kadir elini Şafak Ağabeyinin omzuna attı. Şafak Ağabeyi de küfürlü bir şekilde sanıkları kovdu. Kadir o esnada Şafak Ağabeye sıktı" dedi. Duruşmada Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı Murat Akyüzoğlu ise, "Maktul aynı zamanda benim yeğenimdir. Karşı taraf soruşturmanın doğru yürütülmediğini söylüyor. Benim yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi. Bütün dünya bunu izledi" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı yarına erteledi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gününe Maktul Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu katıldı. Tutuklu bulunan 10 sanık bulundukları cezaevinden getirilirken 10 tutuksuz sanık ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"OLAY ÖNCESİNDE ŞAFAK AĞABEY ECE YENGE '10 15 DAKİKAYA KALKARIZ'DEDİ"

Olay günü Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olan şoförü Murat Bilmez, "Ben normalde çevre mühendisiydim. İş bulamadığım için şoförlük yapıyordum. Normalde ben Ece Erken'in şoförüyüm. Şafak Bey'in de şoförü dayım olur. Ancak o gün izinli olduğu için Şafak Ağabeyinin şoförlüğünü ben yaptım. Olay öncesinde de Fikret Orman geldi bir süre sonra gitti. Daha sonra Ece yenge Şafak Ağabeyi aradı. Şafak Ağabey de '10-15 dakikaya kalkarız' demişti" diye konuştu.

"KADİR BENİ VURDUKTAN SONRA 'YAPMA ABİ, NE YAPIYORSUN' DEDİM"Olay esnasında mekana ilk olarak Kadir ve Serkan'ın geldiğini söyleyen Murat Bilmez, "Şafak Ağabey ile selamlaştılar, ben birbirlerini tanıyorlar sandım. Kadir masaya hızlı bir şekilde gelip oturdu. Ali ve Seccad da geldi ortam kalabalıklaşınca ben de masaya doğru döndüm. Kadir ile Şafak Ağabey konuşuyordu. Kadir 'Dedin mi? Demedin mi ?' diyordu. Şafak Ağabeyi de 'Desem ne olacak, demesem ne olacak' diyordu. Kadir elini Şafak Ağabeyin omzuna attı. Şafak Ağabey de küfürlü bir şekilde 'çıkıp gidin' dedi ve kovdu. Kadir o esnada Şafak Ağabeye sıktı. Ben o sırada 'ne oluyor' dedim ve ayağa kalktım. Bana da sıktı, kalktığım yere düştüm. Çok şey hatırlamıyorum. Şafak Ağabeyin bilincini açık tutmak için 'Kaç çocuğun var?' gibi sorular soruyorlardı. Ben gelen kişileri iş için geldiklerini sanmıştım. Kadir beni vurduktan sonra tekrar bana doğru baktı. Kadir'in savunmasında biri 'Yapma ağabey, ne yapıyorsun' dedi, diye bahsettiği kişi bendim. O gün Şafak Ağabeyin yanında silah yoktu. Ben de silah taşıyan biri değilim. Karşı taraftan şikayetçiyim" dedi.

"BENİM YEĞENİM YERLERDE SÜRÜKLENEREK KATLEDİLDİ"Maktul, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı Murat Akyüzoğlu, söz alarak "Maktul aynı zamanda benim yeğenimdir. Karşı taraf soruşturmanın doğru yürütülmediğini söylüyor. Benim yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi. Bütün dünya bunu izledi" dedi.

"MAFYAVARİ SİLAHLI İNSANLAR ARAYA GİRDİ"Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda önce anlaşan ancak daha sonra Malgaz'ın 170 bin TL komisyon aldığını öğrendikten sonra anlaşmazlığa düşen tutuklu sanık Kerem Öztürk, "Satılık olan daire ile alakalı Suphi Malgaz daireyi tanıdık birine aldıracağını söyledi. Biz 1 milyon 480 bine TL'ye anlaştık. Benim arkadaşım olan Gökhan Karakan'a 480 Bin TL borcum vardı. Malgaz'dan aldığım parayla borcumu ödeyecektim. Bir de 'Bana verilecek nakit parayı gel birlikte sayalım' dedim. Daha sonra evi satın alan kişinin evi 1 milyon 650 bin TL'ye aldığını öğrendik evi alan kişi de Gökhan'ın arkadaşıymış. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Suphi'yi aradım 'Benim öyle bir şeyden haberim yok' dedi. O an Gökhan telefonu aldı ve kapattı. Daha sonra Suphi ile Gökhan konuşmaya başladı. Gökhan, Suphi'nin telefonlarını açmadığını söyledi ve bana 'Ben bu adamı tanıyan birilerine ulaşacağım' dedi. Gökhan daha sonra bana Suphi ile görüştüklerini ancak görüşmeye Şafak diye bir adamın geldiğini, sürekli küfürler ettiğini ama uzlaşmaya vardıklarını anlattı. Suphi beni dolandırdığından ben bir daha onunla bir araya gelmek istemediğim için o görüşmeye gitmedim. Gökhan Suphi'den parayı almak istedi ama sonra araya mafyavari silahlı insanlar araya girdi. Ben daha önce 'Gökhan, parayı al ne yapıyorsan yap. İstersen hayrına dağıt' demiştim. O yüzden uzlaşmadan haberim de yok. Ben işin bu noktalara geleceğini hiç tahmin edemedim. Şafak Mahmutyazıcıoğlunu da hiç tanımam, bir kere bile görmedim. Olayın bu noktaya gelmesini istemezdim, suçsuzum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.Mahkeme diğer müştekileri ve tanıkları dinlemek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, olay şöyle anlatıldı: Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Ancak daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye sattı. Malgaz bu durumda daireyi alan kişiden 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Ancak iki taraf da konuda bir anlaşmaya varamadı sanık Karakan ise Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye, maktül Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, cinayeti gerçekleştirdi. Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 10 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.