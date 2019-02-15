Bakırköy'de 3 Gencin Öldüğü Trafik Kazası Davası

Bakırköy
'den doğum günü kutlamasından dönerken alkollüyken kullandığı araçla kaza yaparak, 3 arkadaşının hayatını kaybetmesine yol açtığı iddiasıyla hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu katılmadı. Duruşmada, hayatını kaybeden Deniz Ulaş
Saral, Çağlar Yılmaz ve Ozan Börekçi'nin aileleri ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Arzu Al, dosyaya bilirkişi raporunun sunulduğunu belirtti.
Nöroloji Uzmanı ve Trafik Teknik Uzmanı olan iki kişiden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, olaydan 40 dakika sonra sürücüde alkol ölçümü yapıldığı ve kanında 0.91 promil alkol çıktığı, bilimsel kabule göre kandaki alkol oranının saatte ortalama 0,15 promil düştüğü, bu nedenle sanığın olay anındaki promilinin 1.01 olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Raporda, söz konusu promilin 100-150 mg/dl aralığındaki gruplamaya girdiğine vurgu yapılarak, bu gruba giren kişinin semptomlarında hareket serbestliğinin arttığı, keyifli, pervasız olduğu, emosyonel kararsızlık halinde, azalmış baskının olduğu, uyaranlara verdiği cevapların yavaşladığı değerlendirilmesinde bulunuldu.
Sürücünün seyri öncesinde aldığı alkolün etkisi altındayken havanın karanlık, yol zemininin ıslak, havanın yağışlı olduğunu dikkate almadan aracının hızını mahal ve trafik şartlarına uygun ayarlamadığı ifade edilen raporda, sürücünün trafiğe yeterince dikkat etmeden ve dikkatsiz şekilde şerit değiştirdiği, önünde ilerleyen araca, takip mesafesini korumayarak yaklaştığı, hızını uygun hale getirmeden ani manevrayla şerit değiştirmek istediği kaydedildi.
Raporda, sürücünün keskin bir manevrayla aracının kontrolünü kaybettiği, araç trafiğine göstermesi gereken en basit dikkat ve özeni asgari düzeyde dahi göstermediğine işaret edildi.
Sürücünün kendi idaresindeki aracın kontrolden çıkarak yanında bulunan kişilerin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu vurgulanan raporda, sürücünün önceden teknik olarak belirlenmiş önemli ve emredici hukuk kurallarının açık bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.
Raporda, sürücünün diğer araçları kontrol ederek şerit değişikliği yapması, alkollü olarak araç kullanmaması ve dikkatli olması halinde oluşumu önlenebilecek bu trafik kazasının gerçekleşmesinde, "1. dereceden asli tam kusurlu" olduğu tespitine yer verildi.
Raporda, kazanın sanık sürücü Yaman Albayraktaroğlu'nun alkolün etkisi altına iken meydana geldiği kanaatine varıldığı vurgulandı.
Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı Fatih
Karakuş, davaya ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.
Taraf avukatları da bilirkişi raporunu incelemek için süre talep etti.
Mahkeme heyeti dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına yollanması ve taraflara rapora karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesi taleplerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ozan Börekçi'nin 25 Mart 2018'de Bakırköy'de arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı, kutlama sonrasında arkadaşları Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral, Çağlar Yılmaz ve Ezgi Kolukısa
'nın arkadaşları Yaman Albayraktaroğlu'nun arabasına bindiği belirtiliyor.
Havanın yağışlı olmasına rağmen sanığın aracın hızını arttırdıktan sonra makas atmaya başladığı belirtilen iddianamede, sanığın hızla şerit değiştirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Börekçi, Saral ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, Ezgi Kolukısa'nın da yaralandığı kaydediliyor.
İddianamede, sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.