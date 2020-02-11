BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katında alev alev yandı.

BAKIRKÖY'DE 3 KATLI APARTMANIN 2. KATI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı binanın ikinci katında alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Bakırköy, Yeşilyurt Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanın 3. katına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-Alev alev yanan daireden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

-Çevredekiler

-Genel ve Detaylar


Bakırköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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