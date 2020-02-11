Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın (1) - Son Dakika

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Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın (1)
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / BAKIRKÖY'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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