Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın (1) - Son Dakika

Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın (1)

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / BAKIRKÖY'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı.

Bakırköy'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın (1), System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAKIRKÖY'de 3 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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