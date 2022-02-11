Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı - Son Dakika

BAKIRKÖY'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan kullanılmayan eşyalar yandı. Yanan eşyalardan sıçrayan alevler binanın ahşap kaplama dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, binanın dış cephesine hasar oluştu.

Yangın, Cevizlik mahallesinde sabah 06.30 sıralarında çıktı. İstanbul caddesi üzerindeki 3 katlı giyim mağazasının önünde bulunan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başları. Alevler binanın ahşap kaplamalı dış cephesine sıçradı. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa söndürdü. Ekipler, elektrikli testere ile mağazanın kepengini keserek içeride inceleme yaptı. Yangın sonrası binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.