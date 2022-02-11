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Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı - Son Dakika

Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı

11.02.2022 07:49

BAKIRKÖY'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan kullanılmayan eşyalar yandı.

BAKIRKÖY'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan kullanılmayan eşyalar yandı. Yanan eşyalardan sıçrayan alevler binanın ahşap kaplama dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, binanın dış cephesine hasar oluştu.

Yangın, Cevizlik mahallesinde sabah 06.30 sıralarında çıktı. İstanbul caddesi üzerindeki 3 katlı giyim mağazasının önünde bulunan kullanılmayan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başları. Alevler binanın ahşap kaplamalı dış cephesine sıçradı. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa söndürdü. Ekipler, elektrikli testere ile mağazanın kepengini keserek içeride inceleme yaptı. Yangın sonrası binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

'YANMASINA GÖZ YUMAMADIK'Yangına kova ile müdahale eden Bülent Mert de "Ben buradan geçiyordum. Binanın önündeki eşyalar büyük bir ihtimalle sigara izmaritinden yandı. Evden kovayla koşarak geldim hemen müdahale ettim söndürdüm. İtfaiye ekipleri zamanında geldi sağ olsun. Ben de Bakırköy'de oturuyorum bu kovayla müdahale ettim. Biz buradan alışveriş yapıyoruz. Kendi dükkanımız gibi. Yanmasına göz yumamadık, her şekilde müdahale ettik. Tüm Bakırköy'e geçmiş olsun" dedi.Bina önündeki kullanılmayan eşyaların yanma anlar ise bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan eşyalar yandı - Son Dakika
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