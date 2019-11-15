Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu - Son Dakika

Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu

6 saat önce

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu.

Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu, System.String[]

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler 1'İ çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlıktan açıklama

Bakırköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattı'na, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, Z.D, B.D. ve A.D. isimli 1'i çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.

Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! 5 gündür tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi
Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]