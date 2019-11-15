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BAKIRKÖY'DE 3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU: CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA

6 saat önce

BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

BAKIRKÖY'DE 3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU: CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA, System.String[]

BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Acı olay bu sabah 06.45'te Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede yaşandı. Apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı. Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu.  Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Adli Tıp Kurumu

-Adli Tıp Kurumu'na giren umke aracı

-Polis aracı

-Genel ve detaylar


Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:58 Kaynak: DHA
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