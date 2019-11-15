Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, şüpheli ölüm ihbarı üzerine Osmaniye Mahallesi'neki bir eve gelen polis ekipleri, 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis, olayın olduğu sokağı kapatarak binada bulunanları tahliye ederken, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Anne Zeliha D, baba Bahattin D. ve çocuk Ali D'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çelik, AA muhabirinin soruları üzerine, babanın en son dün kendisinden su aldığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntıları yoktu. Konuştuk biraz. Duyunca şok geçirdik." dedi.

Çelik, babanın Kuyumcukent'te imalat işi yaptığını söyledi.

Evde, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, evin önünde bulunan ve Süleyman D'ye ait olduğu belirtilen otomobilde de inceleme yaptı.