Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi
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Bakırköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

6 saat önce

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Bakırköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi, System.String[]

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.

(İHA)

Osmaniye, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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