Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de 3 kişinin ölü bulunduğu evde inceleme tamamlandı
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Bakırköy'de 3 kişinin ölü bulunduğu evde inceleme tamamlandı

6 saat önce

Bakırköy'de 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ekiplerin binada başlayan inceleme çalışması sona erdi.

Bakırköy'de 3 kişinin ölü bulunduğu evde inceleme tamamlandı, System.String[]

İSTANBUL DHA - Bakırköy'de 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ekiplerin binada başlayan inceleme çalışması sona erdi. Çalışmaların bitmesiyle birlikte Çoban Çeşme Sokak araç ve yaya trafiğine açıldı. Mahallede yaşayanlar olayın yaşandığı binanın önüne geldi.

"KOMŞULUĞU VE KENDİSİ DÖRT DÖRTLÜKTÜ"

Delen ailesinin komşuları Süleyman Alişan, Bahattin Delen için, "Çok iyi bir insandı, çocuğa acıyorum. Komşuluğu ve kendisi dört dörtlüktü. En son 2, 3 gün önce görüşmüştük. Her zaman görüşüyorduk" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI DÜŞÜNMEZDİK"Mahalle bakkalı Mehmet Çevik, Bahattin Delen'in en son 2 gün önce alışveriş yaptığını ifade ederek, "Bahattin ağabeyi olarak biliyorum. Herhangi bir sıkıntılar olmayan çok temiz bir aileydi. Hala olayın şokundayız. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Küçük çocuğu vardı daha okula yeni başlamıştı. En son alışverişini 2 gün önce yapmıştı. Ayak üstü sohbet etmiştik. 'Çay içelim' demiştim, 'daha sonra içeriz' dedi. Böyle bir şey yapacağını düşünmezdik. Durumu iyiydi, biz öyle biliyorduk" dedi.


Bakırköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:58 Kaynak: DHA
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