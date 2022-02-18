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Son dakika haberleri! Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

18.02.2022 07:53

Son dakika gündem haberi: Bakırköy'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye Mahallesi Aralıkbaşı Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, dairede birlikte kalan 2 arkadaş dumandan etkilendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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Osmaniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakırköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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