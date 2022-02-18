Üye Girişi
BAKIRKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

18.02.2022 12:55

Bakırköy'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı.

Bakırköy'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangın sırasında dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üçüncü kattaki yangına merdiven yardımıyla müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri yangın sırasında dairede bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi binadan çıkararak merdivenle indirdi. Dumandan etkilenen kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi yangın sonrası dairede duman tahliyesi ve soğutma işlemi yaptı. Olay sırasında polis ekibi de bina çevresinde önlem aldı. Dairede hasar meydana gelen yangın sonrası inceleme başlatıldı.

BAKIRKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BAKIRKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BAKIRKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

YORUMLAR
500

Osmaniye, İtfaiye, Aralık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement