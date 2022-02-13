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Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

13.02.2022 17:01
Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy'de iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy'de iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak'taki bir oto galeride gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekiplerince olayın ardından başlatılan çalışmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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