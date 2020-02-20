BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI - Son Dakika

Bahçelievler'de yıkılmayı bekleyen bir binanın aniden çökmesinin ardından gözler aynı şekilde boşaltılan diğer binalara çevrilmişti. Bakırköy Ebuzziya Caddesi'nde boşaltılan 52 yıllık Derya apartmanı da 8 aydır yıkılmayı bekliyordu. 3 bloktan oluşan 38 dairelik apartmanın kolonlarında gözle görülür hasarlar bulunuyor, çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise binanın çökmesinden endişeliydi. Sabah saatlerinde başlayan yıkım kontrollü olarak sürüyor.
Görüntü Dökümü:---------------------Yıkım çalışmalarından detaylar-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay-Binanın yıkım başlamadan önce çekilen görüntüleri