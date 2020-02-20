BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI

7 saat önce

BAKIRKÖY'de boşaltılan, 8 aydır yıkılmayı bekleyen riskli 52 yıllık binanın yıkımına başlandı.

BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI, System.String[]
BAKIRKÖY'de boşaltılan, 8 aydır yıkılmayı bekleyen riskli 52 yıllık binanın yıkımına başlandı.

Bahçelievler'de yıkılmayı bekleyen bir binanın aniden çökmesinin ardından gözler aynı şekilde boşaltılan diğer binalara çevrilmişti. Bakırköy Ebuzziya Caddesi'nde boşaltılan 52 yıllık Derya apartmanı da 8 aydır yıkılmayı bekliyordu. 3 bloktan oluşan 38 dairelik apartmanın kolonlarında gözle görülür hasarlar bulunuyor, çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise  binanın  çökmesinden endişeliydi. Sabah saatlerinde başlayan yıkım kontrollü olarak sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Yıkım çalışmalarından detaylar

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

-Binanın yıkım başlamadan önce çekilen görüntüleri


- İstanbul
Bahçelievler, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:49:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKIRKÖY'DE 52 YILLIK RİSKLİ APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]