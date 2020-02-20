Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de 52 yıllık riskli apartmanın yıkımına başlandı - Son Dakika
Bakırköy'de 52 yıllık riskli apartmanın yıkımına başlandı
6 saat önce
BAKIRKÖY'de boşaltılan, 8 aydır yıkılmayı bekleyen riskli 52 yıllık binanın yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:54 Kaynak: DHA
BAKIRKÖY'de boşaltılan, 8 aydır yıkılmayı bekleyen riskli 52 yıllık binanın yıkımına başlandı.
Bahçelievler'de yıkılmayı bekleyen bir binanın aniden çökmesinin ardından gözler aynı şekilde boşaltılan diğer binalara çevrilmişti. Bakırköy Ebuzziya Caddesi'nde boşaltılan 52 yıllık Derya apartmanı da 8 aydır yıkılmayı bekliyordu. 3 bloktan oluşan 38 dairelik apartmanın kolonlarında gözle görülür hasarlar bulunuyor, çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise binanın çökmesinden endişeliydi. Sabah saatlerinde başlayan yıkım kontrollü olarak sürüyor.
Son Dakika Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti