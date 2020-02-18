Bakırköy'de 8 ay önce boşaltılan bina yıkılmayı bekliyor - Son Dakika

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEVİSTANBUL, DHA BAHÇELİEVLER'de yıkılmayı bekleyen bir binanın aniden çökmesinin ardından gözler aynı şekilde boşaltılan binalara çevrildi. Bakırköy'de kentsel dönüşüme giren 3 bloklu Derya apartmanı yaklaşık 8 aydır boş bir halde yıkılmayı bekliyor. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise Bahçelievler'deki gibi 52 yıllık bu binanın da çökmesinden endişeli.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü riskli olduğu sebebiyle boşaltılan bir bina aniden çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çevredeki binalar maddi hasara uğradı. Yaşanan olayın ardından gözler bu tarz boşaltılan binalara çevrildi. Bakırköy Ebuziya Caddesi'nde bulunan 52 yıllık Derya apartmanı bunlardan biri. 8 ay önce boşaltılan 38 dairelik apartman 3 bloktan oluşuyor. Kolonlarında gözle görülür hasarların bulunduğu bina için yıkım talebinde bulunulmuş ancak Bakırköy Belediyesinden alınan bilgilere göre henüz binanın yıkım ruhsatı çıkmadı.

TAHTALARI YAKMAK İÇİN TOPLADI

Binanın sadece ön cephesinde güvenlik amacıyla müteahhit tarafından koyulduğu belirtilen metal panel ve branda yer alıyor. Diğer iki cephenin ön tarafı açık ve hemen yanında araçlar park etmiş halde bulunuyor. Öte yandan bir vatandaşın da binada bulunan tahtaları yakmak için topladığı görüldü. Bina sahiplerinin kendisinden haberdar olduğunu söyleyen vatandaş herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise Bahçelievler'de meydana gelen çökmenin burada da yaşanmasından endişeli olduğunu belirtiyor.

Çevre sakinlerinden Hakan Çabuklu, geceleri bina içerisinde ateş yakıldığını, evsizlerin girip çıktığını belirterek, Bahçelievler'de çöken bina için taşıyıcılardan demirleri çaldıkları söylendi. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. Çevreden geceleri birtakım insanların geldiği, orada ateş yaktığı duyumlarını alıyoruz. Belki Bahçelievler örneğinde olduğu gibi içeriden birtakım demirler de çalıyorlardır. Dolayısıyla burada güvenliği sağlayıcı tedbirler alınsa burada Bahçelievler'deki facianın benzeri yaşanmaz. Yıkım işleminin kısa bir sürede başlayacağını söylüyorlar. Bakırköy'de bu tür manzaraları sürekli gördüğümüz için mümkün mertebe yakınından değil de uzaktan geçiyoruz. Bu tip şeylere izin verildiği zaman takipçisi de olmak gerekiyor diye konuştu.

BU HAFTA SONU BELKİ YIKILABİLİR

Binanın eski yöneticisi İhsan Baran ise binada herhangi bir hasarın olmadığını savunarak, Binamızdan bir şüphemiz yok. Yıkılacak bir bina değildi ama bazı yöneticilerin çürüğe ayırmasından dolayı 4 buçuk senedir bu şekilde mücadele veriyoruz. 7-8 aydır da boş. Şu anda yıkım ruhsatı çıkarmak üzereyiz. Giren çıkana engel olamıyoruz. İçeride yangın da çıkarıyorlar. Bakırköy imardan yıkım ruhsatı çıkmak üzere. Bu hafta sonu belki yıkılabilir dedi.

Mehmet Arslan ise, Buradan geçerken bir korkuyla geçiyoruz. Bahçelievler'de de benzer bir durum yaşandı. Buradan yetkililere de seslenmek istiyorum. Burası için önlem alınmasını istiyorum. Yereli önlem yok. Bu yolu kullanılıyoruz. Bu görüntü çok kötü. ifadelerinde bulundu.