Bakırköy'de 8. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de 8. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi - Son Dakika

Bakırköy'de 8. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

6 saat önce

Bakırköy'de bir sitede iddiaya göre psikolojik problemleri olan bir genç 8. kattan atlayarak intihar etti.

Bakırköy'de 8. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi, System.String[]

Bakırköy'de bir sitede iddiaya göre psikolojik problemleri olan bir genç 8. kattan atlayarak intihar etti. Yangın merdiveni boşluğundaki demirliklere saplanan genç feci şekilde can verdi.


Olay, sabah saatlerinde 09.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 9. Kısım Hanımeli Çiceği Sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre, psikolojik problemleri olan 30 yaşındaki Yiğit G. 14 katlı sitenin 8. katına geldi. Çamaşır katındaki acil çıkış merdivenine geçen Yiğit G. kendini bir anda boşluğa bırakıp intihar etti. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gele polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.


Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Yiğit G'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


'Çok güçlü bir insandı'


Site sakinlerinden Uğur Artok, "Yiğit'in güçlü bir insan olduğunu ifade ederek "Senelerdir tanıdığımız Yiğit'imizi kaybettik. Psikolojik sorunları vardı sabah kalktığımızda inanılmayacak bir haberle uyandık. Yiğit kardeşimiz kendisini 8. kattan atarak intihar etti Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm diyecek bir şey bulamıyorum boğazım düğümlendi" dedi. - İSTANBUL

Bakırköy, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor
10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy'de 8. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]