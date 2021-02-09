Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

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