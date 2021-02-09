Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

BAKIRKÖY'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar meydana gelirken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.
Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri park halindeki otomobillerin üzerine devrilen ağacı hızar yardımıyla parçalara ayırarak kaldırdı. Olayda bir otomobilde hasar meydana geldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye, Fırtına, Güncel, Son Dakika
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