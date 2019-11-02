Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ağaç yola devrildi
Son Dakika Güncel Bakırköy'de ağaç yola devrildi

Bakırköy'de ağaç yola devrildi

6 saat önce

BAKIRKÖY'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi.

BAKIRKÖY'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi.

Olay, Kartaltepe Mahallesi 10 Temmuz Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. En az 40 yaşında olduğu öğrenilen bir ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.

ÇOCUKLUĞUMUZDA KALE YAPIP OYNARDIK

Mahalle sakini Mehmet Besler, Bir gürültüyle uyandık ağaç devrildi. İtfaiye hemen müdahale etti. Can ve mal kaybı olmadı. Ağaca üzüldük sadece. 40 senedir bu mahalledeyiz. Ağaç çocukluğumuzun kale yapıp oynadığımız ağaçlarından, yazık oldu diye konuştu.

Bakırköy'de ağaç yola devrildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
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