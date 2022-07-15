Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı - Son Dakika
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Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı

15.07.2022 13:56

Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı Bakırköy'de trafik uyarılarını fark etmeyen akaryakıt dolu tır sürücüsü, alt geçitte sıkıştı.

Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı

İSTANBUL - Bakırköy'de trafik uyarılarını fark etmeyen akaryakıt dolu tır sürücüsü, alt geçitte sıkıştı. Aracın kurtarılmasıyla trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Olay, Bakırköy Ataköy 5. Kısım kavşağında yaşandı. Edinen bilgiye göre, Ataköy İstikametinden Florya yönüne giden Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı akaryakıt dolu tır, alt geçinden geçtiği sırada sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri ise kurtarma çalışmalarına başladı. Daha sonra firmaya ait kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler tırın lastiklerinin havasını indirdi ancak araç yine de geçemedi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından belediye ekiplerinin gelmesiyle araç kontrollü bir şekilde kurtarıldı. Aracın kurtarılmasıyla trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı - Son Dakika
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