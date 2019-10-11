Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de akıl almaz kaza (2)
Son Dakika Güncel Bakırköy'de akıl almaz kaza (2)

Bakırköy'de akıl almaz kaza (2)

25 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

Bakırköy'de akıl almaz kaza (2), System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırlken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bakırköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:23 Kaynak: DHA
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