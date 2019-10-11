(bakırköy'de akılalmaz kaza

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Bakırköy Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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