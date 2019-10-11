Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de akılalmaz kaza
Son Dakika Güncel Bakırköy'de akılalmaz kaza

Bakırköy'de akılalmaz kaza

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/ BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Bakırköy'de akılalmaz kaza, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/ BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Florya istikametine ilerleyen ve vinç parçası taşıyan 34 UG 8074 plakalı kamyon, üst geçide takıldı. Kamyonun taşıdığı vinç parçası seyir halindeki 34 ZD 1963 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

(9


Yeşilköy Mahallesi, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi?
Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:35:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de akılalmaz kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]