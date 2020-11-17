Bakırköy'de akşam yoğunluğunda toplu taşıma araçlarında denetimi - Son Dakika

Bakırköy'de akşam yoğunluğunda toplu taşıma araçlarında denetimi
17.11.2020 18:15
BAKIRKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri akşam yoğunluğunda da devam etti.
BAKIRKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri akşam yoğunluğunda da devam etti.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy D-100 Karayolu'nda akşam yoğunluğunda toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler, vatandaş ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verildi. Minibüs içerisinde sosyal mesafe kuralına uymayan bir yolcu uyarılarak yeri değiştirildi. Bir minibüste dezenfektan kutusunun boş olduğunu gören ekipler, doldurması yönünde sürücüyü uyardı.
- İstanbul
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