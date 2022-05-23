Bakırköy'de alt geçide takılan tır devrildi - Son Dakika
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Bakırköy'de alt geçide takılan tır devrildi

23.05.2022 22:38

Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan tır, devrildi.

Bakırköy'de alt geçide takılan ve savrularak bir otomobile çarpan tır, devrildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine ilerleyen B.U'nun kullandığı tır, Marmaray alt geçidine takıldı.

Savrulan tır dorsesi, aynı yönde ilerleyen M.M yönetimindeki 34 RC 9929 plakalı otomobile çarptı. Tır, çarpmanın ardından devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin, devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.

Bakırköy'de alt geçide takılan tır devrildi
Bakırköy'de alt geçide takılan tır devrildi
Bakırköy'de alt geçide takılan tır devrildi
Bakırköy'de alt geçide takılan tır devrildi

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BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDE TAKILAN TIR OTOMOBİLİ SIKIŞTIRIP DEVRİLDİ BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDE TAKILAN TIR OTOMOBİLİ SIKIŞTIRIP DEVRİLDİ Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı
Kaynak: AA

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