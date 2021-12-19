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Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü - Son Dakika

Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü

19.12.2021 14:56

- Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle yaklaşık 1 aydır süren yol bakım çalışması vatandaşı sıkıntıya soktu.

- Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü

İSTANBUL - Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle yaklaşık 1 aydır süren yol bakım çalışması vatandaşı sıkıntıya soktu. Caddenin adete çamurlu yol haline gelmesinden şikayetçi olan vatandaş çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Bakırköy'de Sakızağacı Mahallesi, İskele Caddesi üzerinde yaklaşık 1 ay önce yol bakım çalışmaları başladı. Cadde üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarına, inşaat çalışmaları da eklenince vatandaşlar sıkıntı yaşamaya başladı. Yağışların da etkisiyle cadde adeta çamurlu yol halini aldı. Mahalle sakinleri ve esnaf caddenin bu hale gelmesiyle şikayetleri arttı. Vatandaşlar cadde üzerinde yürürken ve araçlarıyla geçtiklerinde problem yaşadığı görüldü.

Mahalle sakinlerinden Adnan Gürgez, sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Yapacaksan bunu yazın yapacaksın kimse olmadığı zaman kış günü inşaat yapılıyor her taraf kazma kürek ben üst sokakta oturuyorum geçmekte zorlanıyorum. Kıyafetlerimiz çamur içinde daha sabah sildim yeniden çamur oldum olmaz" dedi.

"Sıkıntı çekiyoruz"

Yusuf Doğan, esnaf olarak zorumda kaldıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 1 aydır böyle sipariş falan dağıtamıyoruz hep çamurlu burası bitiyor diğeri başlıyor, Bakırköy'de çok sıkıntı oldu sokaklar yollar falan alt yapı, inşaat hepsi birbirine eklendi. Çok sıkıntı çekiyor buradaki insanlar, her gün üzerimizi değiştiriyoruz ne olacak bilmiyoruz. Can sıkıcı bir durum, zamanlama hatası yazın hiçbir şey yoktu yapmadılar kışın yağmurlu, karlı günde yapıyorlar "diye konuştu.

Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü
Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü

İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de alt yapı çalışması nedeniyle cadde çamurlu yola döndü - Son Dakika
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