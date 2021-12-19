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BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI

19.12.2021 17:00

BAKIRKÖY'de bir sokakta, belediye tarafından altyapı bakım çalışması başlatıldı.

BAKIRKÖY'de bir sokakta, belediye tarafından altyapı bakım çalışması başlatıldı. Açılan çukurların üzeri altyapı çalışmasının sona ermesinin ardından toprakla kapatılarak bırakıldı. Bu nedenle sokak, 2 haftadır çamur içinde kaldı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çörekotu Sokağı'nda, Bakırköy Belediyesi tarafından altyapı bakım çalışması yapıldı. Çalışmaların yaklaşık 2 hafta önce bitmesine rağmen, kazı yapılan sokağın üzeri yalnızca toprakla kapatılarak bırakıldı. Sokaktan sökülen kaldırım taşlarının yerleştirilmemesi üzerine söz konusu yol, yaklaşık 2 hafta önce çamur içinde kaldı. Sokağı kullanan otomobiller ve vatandaşlar, çamurlu ve bozuk yolda ilerlemekte güçlük çekti. Mahalle Muhtarlığının talebi üzerine de dün, belediye ekipleri tarafından sokağa mıcır döküldü. Ancak yağan yağmurun ardından sokak yeniden çamur içinde kaldı.

BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI
BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI
BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI
BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI
BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI - Son Dakika
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