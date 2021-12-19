BAKIRKÖY'DE ALTYAPI İÇİN KAZILAN ÇUKURLAR SOKAĞI ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTI - Son Dakika

BAKIRKÖY'de bir sokakta, belediye tarafından altyapı bakım çalışması başlatıldı. Açılan çukurların üzeri altyapı çalışmasının sona ermesinin ardından toprakla kapatılarak bırakıldı. Bu nedenle sokak, 2 haftadır çamur içinde kaldı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çörekotu Sokağı'nda, Bakırköy Belediyesi tarafından altyapı bakım çalışması yapıldı. Çalışmaların yaklaşık 2 hafta önce bitmesine rağmen, kazı yapılan sokağın üzeri yalnızca toprakla kapatılarak bırakıldı. Sokaktan sökülen kaldırım taşlarının yerleştirilmemesi üzerine söz konusu yol, yaklaşık 2 hafta önce çamur içinde kaldı. Sokağı kullanan otomobiller ve vatandaşlar, çamurlu ve bozuk yolda ilerlemekte güçlük çekti. Mahalle Muhtarlığının talebi üzerine de dün, belediye ekipleri tarafından sokağa mıcır döküldü. Ancak yağan yağmurun ardından sokak yeniden çamur içinde kaldı.